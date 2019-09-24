ميسي 2019.. الأرقام الفردية وإنييستا وشنايدر في الذاكرة

نجم برشلونة والأرجنتين فاز بجائزة “الأفضل” المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

تحقيق جائزة الأفضل يعد الأول لميسي منذ أن بدأت المسابقة في عام 2016، بعدما حقق المركز الثاني في أول نسختين، وغاب عن التواجد القائمة النهائية في النسخة الماضية مكتيفا بتحقيق المركز الخامس.

في الموسم الماضي، فاز فان دايك بلقب دوري أبطال أوروبا، وفاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي وأسهم في فوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، أما ميسي ففاز بلقب الدوري الإسباني، وهو ليس باللقب الذي يجعله يكون مرشحا بقوة للقب، خصوصا بعد الخروج الأليم ضد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال.

لكن و”لأنه ميسي” كما وصفه دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد لم يحتج للألقاب الجماعية ليثبت أحقيته ويتوج بالجائزة.

امتلك ميسي ما لم يمتلكه فان دايك -بالطبع لأنه مدافعا- ورونالدو، امتلك أرقام فردية رائعة.

36 هدفا خلال 34 مباراة في الدوري الإسباني ليتوج هدافا للمسابقة.

صناعة 13 هدفا مع الحصول على ركلتي جزاء ليكون أكثر من صنع أهدافا في الدوري.

والأهم: صناعة 2.7 فرصة للتسجيل في المباراة الواحدة.

وأوروبيا: سجل ميسي 12 هدفا في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا وصنع 3 أهداف، مع تقديم 2.7 فرصة للتسجيل في المباراة الواحدة أيضا.

إحصائيات تُعكس قيمة ميسي وإنه يقدم في المباراة الواحدة ما يقدمه مجموعة كاملة من اللاعبين.

الأرقام الفردية لميسي في الموسم الماضي جعلته يحصد جائزة الأفضل، ليعيد للأذهان ما حدث في عام 2010.

في ذلك العام قدم ويسلي شنايدر أداءً رائعا مع إنتر وحقق ثلاثية الدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وكذلك ظهر أندريه إنييستا بصورة مميزة بعدما سجل هدف فوز إسبانيا بكأس العالم توج به موسمه الرائع مع برشلونة، الذي حصد الدوري المحلي فقط هذا الموسم.

إلا أن الأرقام الفردية لميسي جعلته يتفوق عليهما رغم عدم التتويج ببطولة كبرى.

34 هدفا في الدوري الإسباني خلال 35 مباراة، مع صناعة 12 هدفا، وتقديم 1.9 فرصة للتسجيل في اللقاء.

و8 أهداف في 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع تقديم 1.9 فرصة للتسجيل أيضا.

بالإضافة إلى تقديم تمريرات ما قبل الهدف، وامتلاك معدل يصل إلى 5.7 مرواغة ناجحة في دوري الأبطال في المباراة الواحدة و4.1 في الدوري الإسباني.

لذلك تفوق ميسي بأرقامه الفردية على إنييستا وشنايدر وحصد الكرة الذهبية بعدما حصل على 22.6% من الأصوات.

قد تتفوق على ميسي خلال الموسم في الحصول على الألقاب الجماعية، لكنك لن تتغلب عليه في أغلب الأحوال في الأرقام الفردية؛ التي تعد سلاحه الفتاك في الحصول على جوائز الأفضل.

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