مدافع ليفربول: ازدحام المباريات؟ سنحارب على كل الجبهات

بالفوز على تشيلسي 2-1 يوم الأحد، وصل ليفربول للانتصار رقم 15 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال ترينت لموقع ناديه: “نحن قادرون على مواصلة الانتصارات. نحن فريق قوي بما فيه الكفاية. نحن نظهر مدى جودة الفريق. الفوز بـ15 مباراة متتالية أمر يجلب لنا الفخر، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى الاستمرار والمضي إلى ما هو أبعد من ذلك”.

وأضاف “ستامفورد بريدج واحد من أصعب الملاعب التي نلعب عليها خلال الموسم، ومن الصعب أن نقول ماذا يعني لنا هذا. حققنا فوزاً كبيراً بعد أن بذلنا مجهودا كبيرا من أجله. النصف ساعة الأخيرة كانت صعبة للغاية، لكننا كنا مستعدين”.

وواصل “أدريان قام بالعديد من التصديات الرائعة، وتمكنا من الدفاع عن التقدم بشكل جيد. تلقينا هدفاً كان مخيباً للآمال بعض الشيء، ولكن كل ما يهمنا هو حصد النقاط الثلاث”.

بسبب الجدول المزدحم، يتعين على الريدز تحويل انتباههم سريعاً نحو كأس رابطة المحترفين ومواجهة ميلتون دونز يوم الأربعاء.

واستمر صاحب الرقم 66: “الأمر كله يتعلق بعقلية الفريق. يشعر الكثير من اللاعبين بخيبة الأمل لعدم الحصول على الكثير من الوقت قبل المباريات، لكن توالي المباريات يمنح الفرصة للجميع”.

وأتم “نحن نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا البدنية قدر الإمكان وأن نكون بلا هوادة قدر الإمكان لمواصلة المنافسة والفوز على جميع الجبهات”.

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