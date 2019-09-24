ترامب: علينا منع إيران من الحصول على السلاح النووى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن النظام الإيرانى الوحشى يرفع شعارات مسعورة تدعو إلى تدمير الولايات المتحدة، من أجل هذا قمت بإلغاء الاتفاق النووى الموقع مع الدول الكبرى فى 2015.

وشدد ترامب قائلاً:”علينا منع إيران من الحصول على السلاح النووى”.

وأضاف ترامب بقوله :”لا توجد دولة مسئـولة يجب أن تدعم الدماء التى تسفكها إيران”.

وإلى أفغانستان قال ترامب إنها سنـواصل العمل مع شركاء أفغان لضمان الاستقرار هناك.

وأكد ترامب أن كوريا الشمالية يجب أن تعلن عن رغبتها في تحقيق السلام العادل مع جارتها الجنوبية لتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

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