تظاهر طلاب مدارس وجامعات إندونيسيا رفضًا للتعديلات المقترحة للقانون الجنائي

جاكرتا 24 سبتمبر 2019 (وال) – تظاهر عدد من طلاب مدارس وجامعات إندونيسيا، رفضًا للتعديلات المقترحة للقانون الجنائي.

وكان من المقرر أن يُمرر البرلمان الإندونيسي مشروع التعديلات على قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل التصويت على مشروع القانون بناء على طلب رئيس البلاد “جوكو ويدودو”.

وجاء طلب الرئيس “جوكو ويدودو” بتأجيل تمرير مشروع القانون بعد احتجاجات الشوارع ضد التعديلات التي أعرب منتقدوها إنها يمكن أن تسبب انتكاسة للإصلاحات الديمقراطية.

وأعلن قادة الطلبة إنه من المتوقع أن تكون مسيرات اليوم أكبر من مسيرات أمس الاثنين، حيث خرج الآلاف إلى شوارع المدن بما في ذلك يوجياكارتا وباندونج ومالانج لإدانة مشروع القانون، وهدم الطلاب المتظاهرون بوابة مبنى البرلمان في جاكرتا، لكن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم قبل أن يتمكنوا من اقتحام المبنى.

وطالب المحتجون الحكومة بإلغاء التعديلات الأحدث على قانون يحكم لجنة مكافحة الفساد في البلاد، والتي يحذر نشطاء مكافحة الفساد من أنها قد تضعف بشدة الهيئة المستقلة. (وال – جاكرتا) س م / ر س

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