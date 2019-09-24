وفاة “8” رضع ونجاة “76 “شخصًا جراء حريق اندلع بمستشفى في ولاية الوادي

الجزائر 24 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليوم الثلاثاء، وفاة “8” أطفال حديثي الولادة، جراء حريق اندلع بأحد مستشفيات ولاية الوادي شرقي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية – عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي “أم بشير بن ناصر”، وأسفر عن وفاة 8 أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقًا.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم إنقاذ 76 شخصًا بينهم 11 رضيعًا، و37 امرأة، وعدد 28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

وأشارت الحماية المدنية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد نشب العام الماضي حريق هائل أتى على أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، وتمت إعادة تهيئتها وترميمها في وقت وُصف بالقياسي. (وال – الجزائر) س م / ر س

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