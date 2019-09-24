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حملة في نيويورك تفضح تجاوزات أردوغان ضد الصحفيين في تركيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أطلق مركز ستوكهولم للحرية، حملة مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتنديد بالتجاوزات التي يرتكبها ضد حرية الرأي والتعبير في بلاده.

وجابت سيارة تتبع المركز شوارع نيويورك، وهي تحمل لافتة كبيرة،  تنديدًا بتجاوزات أردوغان ضد الصحفيين، وأوضحت اللافتة التي تضمنت بيانا بالوضع الذي أصبح عليه حال الصحفيين في تركيا، أن هناك 177 صحفيًا مسجونًا بتهم  تتعلق بحرية الرأي والتعبير في السجون، بينما تلاحق السلطات التركية نحو 167 صحفيًا هربوا خارج البلاد، خوفًا من تنكيل أردوغان بهم.

وأشار البيان المكتوب على اللافتة، إلى أن السلطات التركية حاولت استهداف 34 صحفيا أجنبيًا  بالقتل، بالإضافة إلى آلاف الصحفيين  المبلغ باختفائهم قسريا، ومئات الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها أو تحجيمها في الفترة الأخيرة ( حوالي 53 صحيفة، و34 محطة تلفزيونية، 33 إذاعة، 29 دار نشر، 20 مجلة، و6 وكالات إعلامية).

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مهبول اسطنبول تحول الى كلب مسعور يتهم رفقائه فى بناء الحزب الحاكم بانه ارهابيين تخيل هذا المعتوه يقول هذا الكلام على رئيس وزراء سابق ورئيس جمهورية سابق ووزير اقتصاد بعد ان تركوا حزبه واعلنوا عن تشكيل حزبين جديدين لو اجريت الانتخابات سيسقط حزب اردوغان وهذا سبب هذا الهزيان اصبح كالكلب المسعور يعض كل من حوله لانه يعلم انه مثل نتنياهو اذا خسر منصبه سيدخل السجن حتما بتهمة الفساد

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