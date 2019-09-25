ترامب يصف إطلاق الديمقراطيين إجراءات لعزله بـحملة مطاردة نتنة

ندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب الثلاثاء، لعزله من منصبه، معتبرًا إياها “حملة مطاردة نتنة”.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل، وكثير من النجاح، لكن الديمقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء (…) حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا”.

وأضاف، أنّ الديمقراطيين “لم يروا أبداً محضر الاتصال. حملة مطاردة خالصة”.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب بالخط العريض “تحرّش بالرئاسة!”.

وكان الرئيس الجمهوري اعتبر قبيل تصريح بيلوسي، أنّ إطلاق الديمقراطيين إجراءات لعزله سينعكس “إيجابياً” على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال ترامب، إنّ “الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابياً لي في الانتخابات”. وأتى إعلان رئيسة مجلس النواب بعيد ساعات على إعلان ترامب، أنّه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي. وقال ترامب في تغريدة على تويتر “أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنّي سمحت بأن يُنشر غداً (الأربعاء) المحضر الكامل (…) لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني”. وأضاف “سترون أنّ الأمر يتعلّق باتصال ودّي ولائق من كل الجوانب”، مؤكّداً أنّه “ما من ضغط، وخلافاً لجو بايدن وابنه، لا مقايضة! كلّ هذا ليس سوى استمرار لأكبر حملة مطاردة شعواء في التاريخ”. وكان ترامب نفى في وقت سابق الثلاثاء، أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصّصة لأوكرانيا. وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة، إذ تشتبه المعارضة الديمقراطية في أن يكون ترامب قد استغلّ موقعه ليدفع بمسئول أجنبي إلى التحرّك لمصلحته الشخصية. وكان ترامب أقرّ علناً بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر، الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف 2019. وأبلغ عنصر في الاستخبارات الأمريكية المسئول عنه بهذه المحادثة الهاتفية بعدما ارتاب بشأن مضمونها.

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