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تجميد الاتفاقية مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية مع ايطاليا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير خارجية إيطاليا، دي مايو، «تجميد الاتفاقية» مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية، وفقا لإدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن الوزير الإيطالي أعلن «تجميد الاتفاقية المعمول بها بين فيدرالية صيد الأسماك الإيطالية وما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية».

وأشارت إلى أن وزير الخارجية محمد سيالة التقى وزير خارجية إيطاليا دي مايو على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي يعد الأول بين الجانبين «تناول الوضع الراهن في العاصمة طرابلس والجهود الدولية المبذولة والتنسيق المتواصل والمشاورات فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي تعد له برلين».

كما «تناول اللقاء آخر الجهود الإيطالية المبذولة لدعم خفر السواحل الليبي ومده بالتدريبات اللازمة والتجهيزات لأداء عملهم على أكمل وجه».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اى استثمار ياحمار للاستعمار الايطالى نتمنى من المؤسسة العسكرية طرد الشركات الايطالية ومنها شركة اينى من المناطق التى حررها الجيش الوطنى فايطاليا دولة معادية هى من جاءت بالسراج على مركب ايطالى وفرضته على الشعب الليبى ليمكنها من احتلال البلاد اتفوا عليك سيالة وانت زبالة فهؤلاء ياحمار من قتلوا عمر المختار ولن يقبل الشعب الاستحمار معهم مثلك

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