كواليس لقاء وكيل الخارجية الأمريكية بـ السراج

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الثلاثاء في نيويورك، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.



ووفقا لما أفادت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عن شكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية هيل، السراج، على شراكة حكومة الوفاق المستمرة مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.



ونقل وكيل الوزارة الدعم الأمريكي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتي تركز على تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة.



وتوافق هيل والسراج على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط.

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