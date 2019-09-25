تعليم المؤقتة يعلن نسبة امتحان الدور الثاني

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة ، الاثنين، عن النسبة المئوية العامة لامتحان الدور الثاني بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي ( 2018 – 2019 )، وان نسبة النجاح (84.4% ).

كما أوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم على شبكة الفيسبوك ، أن عدد الطلبة المُتقدمين ( 16693)، حضر منهم ( 16222 )، وتغيب عن الحضور ( 471 )، وكان عدد الناجحين ( 14089 ) ، وبقي للإعادة ( 2604 ).

وفي سياق متصل، وجه وكيـل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، فاطمة عبدالله الغالي ، تعميماً إلى رؤساء الجامعـات، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بشأن التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور فوزي بومريز رقم (346) لسنة 2018. ووفقاً لذات القرار ، تم إعفاء الطلبة أبناء الأمهات الليبيات المتزوجات من أجانب من رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة ومعاملتهم معاملة الطلبة الليبيين.

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