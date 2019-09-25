رئيس بايرن: إذا لعب شتيجن على نوير لن يذهب لاعبونا لمنتخب ألمانيا

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية حذر أونيس اتحاد كرة القدم الألماني من جلوس نوير احتياطيا وأن ذلك له عواقب وخيمة.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونيخ لن يسمح أبدا بتغيير تشكيل المنتخب الألماني من أجل مشاركة تير شتيجن.

وقال أونيس في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد: “إذا حدث ذلك وأصبح شتيجن رقم 1 محل نوير فلن نعد نسمح للاعبي الفريق بالمشاركة مع المنتخب”.

وتأتي تصريحات أونيس مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي تنص على أن الأندية ملزمة بالسماح للاعبيها المسجلين إذا تم استدعائهم للمنتخب.

وكان شتيجن قد صرح بعد مباراتي هولندا وإيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 أن عدم مشاركته بمثابة الضربة الهائلة، ورد نوير على ذلك بأنها تصريحات غير مفيدة.

وهاجم بعدها رئيس بايرن ميونيخ تصريحات تير شتيجن وطالب باعتذاره لمانويل نوير.

ومن جانبه قال يواكيم لوف المدير الفني الألماني للصحفيين: “شيء مثل ذلك لن يكون له تأثير عليّ”.

ويلعب منتخب ألمانيا وديا أمام الأرجنتين في 9 أكتوبر قبل مواجهة إستونيا يوم 13 من الشهر نفسه في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

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