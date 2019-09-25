25 قتيلا وأضرار مادية جسيمة في زلزال باكستان

إسلام آباد-العنوان

تتواصل عمليات الإنقاذ بصعوبة في شرق باكستان، المنطقة التي ضربها زلزال شدته 5,2 درجات الثلاثاء أسفر عن سقوط 25 قتيلا وأضرار مادية جسيمة.

وهطلت أمطار غزيرة في المنطقة ليل الثلاثاء مما عقد تنقلات فرق الإنقاذ على الطرق التي أصبحت وحلية وزادت من الصعوبات التي يواجهها السكان. وستستمر هذه الأمطار في الأيام المقبلة.

وتجمع مئات الأشخاص الأربعاء للمشاركة في جنازة بالقرب من ميربور المدينة الكبيرة في كشمير الباكستانية التي أغلقت فيها المدارس.

وقال المسؤول في السلطة الوطنية لإدارة الكوارث اللفتنانت جنرال محمد أفضل إن 25 شخصا قتلوا وجرح 350 آخرون بينهم ثمانون في حالة حرجة.

وأضاف أن مئات المنازل تضررت أو دمرت بينها 136 منزلا دمرت بالكامل. وتحدثت وزيرة الإعلام فردوس عاشق أعوان عن 500 جريح مؤكدة أنه سيتم دفع تعويضات للناجين.

وحدد مركز الهزة الأرضية على بعد نحو عشرين كيلومترا إلى الشمال من مدينة جيلوم على الحدود بين ولاية البنجاب وكشمير الباكستانية، حسب معهد الدراسات الجيولوجية الأمريكي. وقد وقعت على عمق عشرة كيلومترات.

المصدر-وكالات

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