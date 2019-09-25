لقاء بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان في نيويورك

من المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط نزاع تجاري مستمر بين الجارتين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن وزيرة الخارجية الكورية ، كانج كيونج-هوا، تعتزم لقاء نظيرها الياباني.

وسيكون اللقاء الثنائي هو الأول للوزيرين، لكن من المتوقع أيضا أن يركز على الخطوات التجارية ضد سول، التي اتخذتها اليابان خلال الأشهر القليلة الماضية، المرتبطة بخلاف حول احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وأعلنت طوكيو عن قيود على صادرات بعض المواد الكيماوية لاسيما المستخدمة لصنع الهواتف الذكية وشاشات العرض التلفزيونية لكوريا الجنوبية، بدلا من التراخيص الضخمة في السابق.

واتهمت سول طوكيو بالتمييز ضدها بسبب المطالبة بموافقات فردية على تصدير السلع، بدلا من التراخيص الكلية سابقا، وقدمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن القضية.

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