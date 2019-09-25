الجيش النيجيري يغلق مكاتب منظمة غير حكومية ثانية

أغلق الجيش في نيجيريا مكاتب منظمة “مرسي كوربس” غير الحكومية في شمال شرق البلاد المنطقة التي تشهد نزاعًا مع جهاديي جماعة بوكو حرام، بعد أيام على إغلاقه مكاتب منظمة “العمل ضد الجوع” الفرنسية غير الحكومية.

وأعلنت “مرسي كوربس” في بيان الأربعاء أنها “تعلق عملياتها في ولايتي برونو ويوبي بعد إغلاق الجيش النيجيري لأربعة من فروعها”، موضحة أنها “لم تبلغ بأي سبب رسمي من قبل السلطات”.

وكان الجيش النيجيري اتهم الأسبوع الماضي منظمة “العمل ضد الجوع” الفرنسية غير الحكومية بمساعدة الإرهابيين عبر تأمين الغذاء والدواء لهم في شمال شرق البلاد وأغلق مكاتبها.

وأكد الكولونيل عيسى آدو الناطق باسم الجيش في بيان حينذاك أن “الأنشطة الهدامة لمنظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية تواصلت رغم العديد من التحذيرات لها، لكي تتوقف عن مساعدة وتشجيع الإرهابيين وانتهاكاتهم”.

وشهدت العلاقات بين الجيش النيجيري والمنظمات غير الحكومية توترا دائمًا بسبب الحوادث في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفر التمرد الجهادي وقمعه عن مقتل 35 ألف شخص خلال 10 سنوات.

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