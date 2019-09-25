مساعي للتقريب بين قُطبي المركزي

إيوان ليبيا – وكالات :

صرح مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي بأن اجتماعاً مرتقباً بين الإدارات الفنية لقُطبي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء سيعقد برعاية أممية يوم الإثنين المقبل في تونس.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت محافظا مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء الصديق الكبير وعلي الحبري مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير، كانت إيجابية جداً.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية للمبعوت الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وكان محافظا المصرف المركزي قد التقيا خلال الساعات الماضية مع السفير الأمريكي بشكل منفصل لبحث الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، على المستوى المحلي والدولي.

واستعرضت الاجتماعات أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخلص إلى الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

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