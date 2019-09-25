النواب يقر مشروع تعديل قانون تقاعد العسكريين

إيوان ليبيا – وكالات :

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد أستأنف أمس الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومه.

بليحق قال وفقاً للموقع الرئيسي لمجلس النواب إن الجلسة استهلت باستكمال النقاش والمداولة حول تعديل بعض احكام القانون رقم 54 لسنة 1973 الخاص بمؤسسة الطاقة الذرية وبعد استيفاء المداولة تم إقرار التعديلات الخاصة بهذا القانون والمتضمنة فتح مراكز للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة.

وذكر أنه قد تم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وبعد مداولة ومناقشة هذه التعديلات تم إقرار مشروع قانون التعديلات الخاصة بالقانون.

وتابع مضيفاً:”مجلس النواب في جلسته ناقش مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والمشروع المقدم بشأن تحويل المركز إلى هيئة بحيث تصبح تسميتها هيئة الخبرة القضائية وبعد مناقشة هذا البند تم إقرار إحالته على اللجنة التشريعية للمراجعة وإبداء الرأي في هذا القانون من ثم عرضه على مجلس النواب في جلسات قادمة”.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب على أن المجلس أقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام يعنى بوضع السياسات العامة للإعلام في الدولة الليبية وكذلك مراجعة وإصدار التشريعات و القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات التي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في الدولة الليبية وبذلك علقت الجلسة.

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