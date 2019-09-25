صعود أول رائد فضاء عربي لمحطة فضاء دولية

أبوظبي 25 سبتمبر 2019 (وال ) -اتجهت قبل قليل المركبة الفضائية “سويوز” من مركز “بايكونور الكازاخستاني”، إلى محطة الفضاء الدولية، وفيها يشارك الطيار الحربي “هزاع المنصوري”، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الطاقم المُتجه للفضاء.

هذا وتم اختياره من بين ( 4022 )متقدما إمارتيا، للمشاركة في هذه الرحلة، التي تستغرق 8 أيام، يعود بعدها هزاع للإمارات، مُسجلا اسمه أول إماراتي عربي يصعد لمحطة الفضاء الدولية، وثالت عربي يصعد للفضاء، بعد سلطان بن سلمان من السعودية، ومحمد فارس من سوريا. (وال – أبوظبي ) س خ / رس

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