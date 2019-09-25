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ترامب في تغريدات غاضبة: إنها حملة مطاردة.. ويجب أن يعتذر الخصوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد، في التغريدات الغاضبة قبل لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيو، وبعد نشر نص مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، عقب فتح خصوم ترامب السياسيين تحقيقا بالتقصير في أداء مهامه.
وقال ترامب في تغريدة: “هل سيعتذر الديمقراطيون بعد رؤية ما قيل في المكالمة مع الرئيس الأوكراني؟ يجب أن يفعلوا ذلك إنها مكالمة مثالية وقد وقعت عليهم وقع المفاجأة”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “لم يُعامل رئيس في تاريخ بلادنا بطريقة سيئة للغاية مثلي. إن الكراهية والخوف يسيطران على الديمقراطيين ولا يفعلون شيئا.. يجب ألا يتم السماح بحدوث هذا لرئيس آخر. إنها حملة مطاردة!”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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