برلين ترفض التعليق على انتقاد ترامب لسياسة ميركل المتعلقة بأوكرانيا

رفضت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التعليق على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة ميركل المتعلقة بأوكرانيا، خلال اتصال هاتفي له مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي رد على سؤال حول هذا الموضوع، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء:” نحن لا نعلق على هذا”.

كان البيت الأبيض نشر اليوم نص الحديث الهاتفي لترامب مع زيلينسكي، وجاء فيه أن ترامب قال إن ميركل تتحدث عن أوكرانيا ” لكنها لا تفعل شيئا”.

وشكا ترامب في المكالمة الهاتفية من أن بلاده تبذل من الوقت والجهود من أجل أوكرانيا ” أكثر كثيرا مما تبذله الدول الأوروبية، وعلى هذه الدول أن تساعدكم بأكثر مما تفعل، ألمانيا لا تفعل شيئا من أجلكم، وكل ما يفعلونه هو الكلام”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة، في المقابل، تعامل أوكرانيا ” بشكل جيد جدا جدا”.

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