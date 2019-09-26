ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي بترتيبات إرسال قوات أمريكية

تلقى ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير الدفاع الأمريكي تطرق خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى السعودية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للسعودية لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد ولي العهد من جهته، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة، يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

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