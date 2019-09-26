ترامب: فنزويلا ستتحرر في نهاية المطاف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة جمعته الأربعاء في نيويورك مع قادة عدد من دول أمريكا اللاتينية أنّ الوضع في فنزويلا “مأساة ذات أبعاد تاريخية”، مؤكّداً أنّ الفنزويليين سيصبحون في نهاية المطاف “أحرارا”.

وقال ترامب في الاجتماع الذي عقده في فندق نيويوركي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه قادة أكثر من 20 دولة أمريكية لاتينية، بينهم رؤساء الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والإكوادور وبنما، إنّ “فنزويلا تمرّ بمأساة ذات أبعاد تاريخية” وقد “دمّرتها الاشتراكية”.

وأضاف “لكنّنا سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي كل يوم إلى أن يتحرّر في نهاية المطاف من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون أحراراً.. هذا سيحدث”.

وشنّ الرئيس الأمريكي هجوماً حادّاً على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكّداً أن الولايات المتحدة “تبذل كلّ ما في وسعها لعزل مادورو وشركائه”.

واعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد وحذت حذوها في ذلك حوالى 50 دولة أخرى. وخلال الاجتماع، شدّد خوليو بورخيس، وزير الخارجية في حكومة جوايدو، على أنّه “يجب أن لا يتمّ استبعاد أي خيار، لتخليص فنزويلا والمنطقة من النظام الفاسد”. وقبل عام تماماً، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد ترامب أنّه لا يستبعد خيار التدخّل العسكري في فنزويلا، ولكنّه في الوقت نفسه يدعم “انتقالاً سلمياً” إلى الديموقراطية في هذا البلد. ولكن منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع في فنزويلا وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على نظام مادورو، وهي منذاك تحضّ الأوروبيين على أن يحذوا حذوها.

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