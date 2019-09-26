اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي

وقال خوان بارايرا قائد منتخب نيكاراجوا والذي يلعب في فريق بوياكا شيكو الكولومبي إنه لم يشارك في التصويت.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم أصوت في جائزة الأفضل لعام 2019”.

وأتم “أي معلومات حول تصويتي كذب، شكرا لكم”.

وبالعودة لملف الأصوات الذي نشره الفيفا يشير إلى أن قائد نيكاراجوا صوت لميسي ثم ساديو ماني لاعب ليفربول تلاهما كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

جاء ذلك بعدما قال مدرب منتخب السودان زدرافكو لوجاروشيتش إن تصويته تم تغييره لميسي بعدما صوت لصالح محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الأول.

ولكن فيفا رد لـFilGoal.com وكشف عن بطاقة تصويت مدرب المنتخب السوداني والتي تشير لتصويته لصالح ميسي. ()

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