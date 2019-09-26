سيالة يلتقي وزير الخارجية السعودي

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الأربعاء، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 المنعقدة بنيويورك.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، أكد سيالة خلال اللقاء، ضرورة تنسيق الجهود العربية وبلورة موقف موحد تجاه كل القضايا العربية والعمل على وضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار داخل الدول بالحوار والتفاوض.

وأكد سيالة رفض ليبيا الاعتداء على كل مصادر الطاقة الذي من شأنه أن يهدد الإمدادات اللازمة واحتياجات دول العالم في أي مكان م وعدم تعريض الأهداف المدنية للخطر وخاصة دول الجوار العربي.

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