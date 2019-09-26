السراج يطالب بوضع حفتر على قائمة العقوبات الدولية

إيوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأمم المتحدة بـ«ضرورة الإسراع في ارسال بعثة اممية لتقصي الحقائق»، مجدداً مطالبه بوضع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على «قائمة العقوبات الدولية».

كما طالب السراج خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن «تسرع في تحقيقاتها بالخصوص».

وندد السراج بـ«التدخلات الخارجية السلبية واستمرار دول أخرى في تدخلها المباشر في شؤوننا»مسميًا كلاً من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر.

وأضاف: «نحن دعاة سلام وتوافق، ولقد اكدنا مراراً بأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح فيه، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا».

وتابع قائلاً: «لن نجلس مجدداً مع حفتر فهو ليس شريكاً للسلام، ولا مكان في الحوار لمن يسعى لعسكرة الدولة»، وفق قوله.

وأكد السراج على أن «مسألة الحوار والعودة للمسار السياسي، يجب أن تكون وفق اليات جديدة، وأن تأخذ في الاعتبار المعطيات التي افرزها الاعتداء بعد 4 ابريل».

ورأى السراج أن «الوقت حان ليمثل المنطقة الشرقية نخبة من المفكرين والسياسيين والفعاليات الاجتماعية، لتساهم مع ممثلي المناطق الأخرى في مسار الحل السياسي التوافقي، الذي يضمن الحقوق، والتبادل السلمي للسلطة،في اطار الدولة المدنية الحديثة».

ورحب السراج بـ«قرار مجلس الأمن الصادر في 13 سبتمبر الجاري، الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي أكد الاستمرار في الاتفاق السياسي، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية، واستكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات».

وأشار السراج إلى عقد «سلسلة لقاءات التشاور الوطني والتي تشمل كافة شرائح المجتمع الليبي من نخب سياسية واجتماعية وثقافية، وقيادات نسائية وشبابية، وقادة محاور الجبهات العسكرية ، هذه اللقاءات التي ستستمر مع كافة المناطق وأطياف المجتمع المحلي، من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة».

ولفت السراج إلى أن حكومة الوفاق اتخذت «خطوات عملية لتنفيذ الادارة اللامركزية، بنقل عدة اختصاصات خدمية إلى المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لتوفير الخدمات بشكل مباشر للمواطن والميزانية المعتمدة للحكومة، يصرف منها على جميع مناطق ليبيا، بعدل وتوازن ودون استثناء أو تهميش، كما تدفع منها رواتب جميع العاملين بالدولة الليبية، بعكس ما يحاول تسويقه البعض، من أننا نفرق بين منطقة وأخرى».

وتابع قائلاً: «في هذا السياق نلفت الانتباه إلى التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية، إضافة إلى طباعتها للعملة خارج سلطة ونظام اصدار العملة كما نحذر من محاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية».

وجدد السراج مطالبته بـ«ضرورة الإسراع بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت اشراف الامم المتحدة ، لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس وفرع المركزي في البيضاء».

وقال السراج إن «بلادي باعتبارها معبراً للمهاجرين ، في حاجة ماسة إلى تلقي الدعم السياسي والعون بينما يتناسب وحجم المشكلة وخطورتها، لبناء المؤسسات القادرة على ضبط الحدود والمنافذ، للحد من هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد نطالب بدعم يوازي خطورة المشكلة، فما يقدم الينا لا يذكر مقارنة بما يقدم لدول أخرى، تواجه مشاكل هجرة اقل بكثير مما تتعرض له ليبيا».

وحول القضية الفلسطينية أكد السراج أنها «تعد من القضايا الجوهرية الهامة جداً، فرغم ما نعانيه من ازمات، فإننا لم ولن ندخر جهداً لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية».

كما أكد السراج على «دعم كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية في كل من سورية واليمن الشقيقين، لكي تبعد عنهم مخاطر التفكك والانقسام نتيجة الصراع المدمر، وتحقق طموحات شعوبهم في العيش الكريم، في ظل نظام ديمقراطي يحترم القانون، ويصون حقوق الإنسان».

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