تحذير جديد للرئاسي بعد بيان قوة حماية طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر ما يسمى بـ ” التجمع الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير ” بوقت متأخر من مساء الأربعاء ، بيانه رقم 6 لسنة 2019 بإسم ” الهيئة العليا للتجمع “بشان مستجدات المشهد السياسي والعسكري ” حذر فيه المجلس الرئاسي من مغبة إستغلال ظروف الحرب وتوزيع المناصب بالمحاباة وخاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية .

وقال التجمع الذي تأسس شهر فبراير الماضي ، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، ونشره كذلك احميده الجرو المتحدث باسم لواء الصمود : ” أن ليبيا تشهد تحديات جسيمة وأطماع خبيثة من أرباب الفساد والدكتاتورية والاستبداد، ونظراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها خيرة رجال الوطن من كل المناطق والمدن والقرى في سبيل إقامة الدولة المدنية التي تضمن العدالة، وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة، وتقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب الليبي العظيم من دون تحيز أو تمييز ” .

وندد البيان بما أسماه ” الهجوم الجبان الذي شنه مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له على بنغازي ودرنة ومرزق ” معتبراً أن عمليات الجيش في طرابلس هي إمتداد للعمليات السابقة وبأن هدفها هو أن تشتعل نار الفتنة والاقتتال بين الليبيين عامة والمدن المجاورة خاصة ونشر الإرهاب ، وفقاً لزعم مصدري البيان الذي جاء عقب ساعات معدودات من بيان أصدرته قوة حماية طرابلس التابعة لداخلية ودفاع الوفاق عبرت فيه عن سخطها مما أسمته ” التخبط السياسي للمجلس الرئاسي وإستفراده بالقرار ” فيما كان شعبان هدية رئيس ما يسمى ” غرفة عمليات ثوار ليبيا المكنى أبوعبيدة الزاوي ” قد عبر قبل يومين هو الآخر عن سخطه من إستغلال الحكومة للمقاتلين في القتال ومنح المناصب لمن وصفهم بالمتسلقين .

وأضاف : ” يقدم المخلصون من هذا الوطن رجالاً ونساء الغالي والنفيس في سبيل صون مكتسبات ثورة فبراير المجيدة التي أسقطت عرش الطغيان من أجل إقامة الدولة المدنية، ومنهم المنتسبون إلى التجمع الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير ” .

وأعلن التجمع عن ستة نقاط رئيسية في بيانه قال أنه يجدد تأكيده عليها وهي أولا : ” الرفض التام لحكم العسكر أو عسكرة الدولة تحت أي ذريعة، ومهما كانت الأحوال والأسباب، لأنه يمكن القبول بتدخل أو وصاية أو رعاية من قيادة عسكرية أو ما شابه ذلك مما ينتج الحكم الشموني والطغيان والدكتاتورية ” .

أما ثانياً وثالثاً فقال بأنه يؤكد على : ” الدعم الكامل لتفعيل مسار بناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية وتغليب إرادة الشعب في حق تقرير مصيره دون استغلال أو تدليس أو احتيال مع التأكيد على ضرورة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ترسيخاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة شؤون الدولة ” .

وصولاً إلى النقطة الرابعة فقد حذّر التجمع المجلس الرئاسي من خطورة ما أسماه ” الاستخفاف بتضحيات الأبطال المدافعين عن الشرعية، واستغلال الحرب الدائرة لتوزيع المناصب والنفوذ على أسس من المحاباة؛ ليهيمن ثلة من النفعيين، وتتكرر مشاهد الفساد المالي والسياسي التي كانت سبباً فيما تمر به بلادنا من كوارث وأزمات ” .

خامسا وسادسا فقد أكد البيان على : ” إعطاء الأولوية لذوي الكفاءات، وبخاصة المدافعون عن الوطن في تولي المناصب بالمؤسسات التابعة للدولة في الداخل والخارج، وإلغاء القرارات التي تخالف هذا التوجه، والقضاء على توريث المؤسسات وبالأخص المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة كالخارجية مثلاً مع التأكيد على محارية الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية ” .

وختم البيان مهدداً بالقول : ” إن التجمع الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير إذ يصدر هذا البيان لمسؤوليته أمام الثوار المرابطين في الجبهات، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والنقد العلني الذي يهدف إلى الإصلاح والتنبيه إلى مواطن الفساد وسلبية المجلس الرئاسي في سياساته، يؤكد عزمه الكامل على إنهاء مظاهر الفوضى والفساد سواء صدرت من مجرم الحرب حفتر وتابعيه أو من سار سيرهم في سياسات الفساد والاستبداد ” . في إشارة منه إلى أنه سيتعامل مع الرئاسي بنفس المعاملة في حال إستبد بالقرار وإستمر في الفساد.

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