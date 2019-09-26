كلوب: لم نخض مباراة دونز بهذا التشكيل لأننا لا نحترم المنافس

لم يجد ليفربول أي صعوبة في تخطي مضيفه ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، فيما صعق تشيلسي ضيفه جرمسبي بسبعة أهداف لهدف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “سيطرنا على المباراة لمدة 75 دقيقة. حتى نكون صادقين، مثل هذه المنافسات تقام من أجل اللاعبين الشباب”.

وأضاف “سعيد للغاية بخروج كيفين كيليهر بشباك نظيفة. كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل. نحن شجعان بما يكفي للاستعانة بهؤلاء الأولاد”.

وأردف المدرب الألماني “لم نخض هذه المباراة بهذه التشكيلة لأننا لا نحترم المنافس، بل كنا هناك لأننا نريد الفوز”.

وأتم “لا يزال بإمكان الأولاد إظهار كم هم جيدون، وهذه المباراة خطوة كبيرة لهم. أنا سعيد حقاً، والأمور تسير بشكل جيد”.

سيلعب ليفربول ضد أرسنال ضمن الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين.

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