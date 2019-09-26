هزة أرضية جديدة في باكستان

ضرب زلزال بلغت شدته 4,4 درجات صباح الخميس، شمال شرق باكستان، في هزة أرضية ارتدادية لتلك التي أوقعت 38 قتيلا ومئات الجرحى الثلاثاء، كما أعلن خبير الأرصاد الجوية الباكستاني محمد رياض لوكالة فرانس برس.

وقال صحفي من وكالة فرانس برس في ميربور، إن الهزة التي وقعت اليوم، “تشبه موجة تحت الأرض”.

وفي هذه المدينة الواقعة في كشمير الباكستانية، ذكر فريق من فرانس برس، أن السكان هرعوا إلى الشارع في حالة هلع.

ويقوم بعض السكان بتلاوة القرآن في الشارع بينما وضع مرضى كان بعضهم في كراس متحركة أو على أسرة متنقلة، على رصيف.

وقال سكينة بيبي “كنت أتسوق عندما وقع الزلزال، كنت قد تركت ابنتي في محل آخر فهرعت إليها”، موضحا أن “الاتصالات الهاتفية قطعت لفترة قصيرة”.

من جهته، صرح صغير أحمد، أن “الهزة الأرضية كانت قوية إلى درجة أنني اعتقدت أن كل المباني ستنهار، لكن عندما نزلت على السلالم كان كل شيء سليما”.

وكان زلزال شدته 5,2 درجات الثلاثاء، أسفر عن سقوط 38 قتيلا ومئات الجرحى في باكستان خصوصا في منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا.

وتقع باكستان على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، لذلك هي معرضة للزلازل.

وقتل أكثر من 73 ألف شخص وخسر حوالي 3,5 ملايين آخرين بيوتهم بعد زلزال بلغت شدته 7,6 درجات في الثامن من أكتوبر 2005 وقع على الحدود بين كشمير الباكستان وولاية خيبر بختونخوا المجاورة.

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