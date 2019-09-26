وفاة الرئيس الفرنسي السابق “جاك شيراك”

باريس 26 سبتمبر 2019 (وال) توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ,اليوم الخميس عن عمر يناهز 86 عاما، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

الرئيس الفرنسي السياسي ولد في 29 نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976م، وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988.

وكان قد انتخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما، وأصبح “شيراك” رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995م، وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011م.(وال- باريس) س خ / ر س

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