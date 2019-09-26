وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر ناهز الـ 86

توفي اليوم الخميس الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر ناهز الـ86 عاما، في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن جاك شيراك الذي كان يعاني اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976، وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988.

وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 .

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