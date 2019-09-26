جيرارد يرد على تصريحات كلوب بأنه سيحل مكانه كمدرب لليفربول يوما ما

وقال جيرارد في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: “لقد تفاجأت وشعرت بالإطراء حين قرأت كلمات كلوب”.

وأضاف “عندما تقرأ كلمات كلوب بعناية فائقة وتعرف إنه قال إذا تمت إقالتي من تدريب ليفربول ثم سألتني من يجب أن يحل محلي، سأقول جيرارد، وسأساعده بكل ما استطعت”

وواصل “لن يتم إقالة يورجن كلوب غدًا. لا أريد إقالته غدًا. إنه يقوم بعمل رائع”.

وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم THE BEST وحصل عليها في حفل أقيم في ميلانو يوم الإثنين.

وقال كلوب في تصريحات لمجلة فور فور تو قبل يومين: “لقد قدم كيني دالجليش وستيفن جيرارد دعمًا كبيرًا لي منذ اليوم الأول”.

وأضاف “إذا تمت إقالتي من تدريب ليفربول ثم سألتني من يجب أن يحل محلي، سأقول جيرارد، وسأساعده بكل ما استطعت”.

وواصل المدرب الألماني “إذا حصل شخص ما على وظيفتك، فليس الأمر متعلقًا به، بل بأنك لست جيدًا بما يكفي”.

وأكمل “أنا كبير في السن بما فيه الكفاية لأعرف أنني أعطي وظيفتي كل شيء. أنا لست عبقريًا، لست مثاليًا، لكني أعطي النادي 100%. إذا كان هذا كافيا، عظيم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه مشكلة”.

وأتم عن خليفته المتوقع “لست غيورًا، لست متشككًا. أنا منفتح تماما. إذا كنت تريد مساعدتي، فستحصل عليها”.

وتفوق المدرب الألماني في طريقه للحصول على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته على كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام.

وجاء تتويج المدرب الألماني بالجائزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وخاض كلوب مع ليفربول في الموسم الماضي 53 مباراة فاز في 38 وتعادل 8 وخسر 7، وسجل 115 هدفا واستقبل 38 هدفا.

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