كلوب: طالبت لاعبي ليفربول الشباب بمراقبة ميلنر بجوارهم في لقاء دونز

وخاض يورجن كلوب المباراة بتشكيل مختلف تماماً عن المعتاد، وكان ميلنر هو من كسر جمود المباراة بتسجيل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0.

وقال كلوب عن لاعبيه الشباب “كلهم جيدين. لديهم جميعاً البيئة المناسبة للتطور، وسنعمل على تحسينها وعلى رعايتهم أكثر. هذا مهم حقاً”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “نحن نؤمن بهم حقاً، لكن عليهم العمل. أخبرتهم عقب المباراة أن العشر دقائق الأخيرة، كانت دون المستوى”.

وأوضح المدرب الألماني “أخبرتهم بمتابعة ميلنر وهو يركض على أرض الملعب حتى الدقيقة الأخيرة”.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفلد يونايتد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.

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