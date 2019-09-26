إيوان ليبيا – وكالات :

عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، اجتماع حكومي لمناقشة تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم آلية تواصلها مع الإدارات والوزارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وترأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد عماري زايد، والمفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وكل من وكيل وزارة العمل خالد الشرع، ومديرو إدارات التعاون الدولي بوزارتي الخارجية والحكم المحلي والتخطيط.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة تنظيم العمل بين الإدارات والوزارات والمنظمات الدولية التي تعمل مع حكومة الوفاق الوطني في دعم نقل الاختصاصات من الوزارات إلى الإدارات المحلية من أجل التحول من المركزية إلى اللامركزية».

وأوضحت أن المجتمعين تدارسوا «ضمان قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم آلية تواصلها من خلال القنوات الرسمية للاستفادة من الخبرات التي ستقدمها لليبيا بما يضمن عدم تعارضها وتنظيمها وتحقيق أهدافها، مع مراعاة الحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة».

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