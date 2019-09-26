حقيقة مشاركة مرتزقة من روسيا البيضاء في معارك طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

إتهم القيادي بالمجلس العسكري مصراتة وآمر غرفة العمليات الميدانية طرابلس التابعة للرئاسي أحمد أبو شحمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بجلب وضم المرتزقة إلى القوات المسلحة من أموال بعض الدول الإقليمية لقتل الليبيين والوصول للسلطة على حد زعمه.

أبو شحمة قال خلال تصريح أذيع على قناة تابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء إن أغلب من يقاتل مع “حفتر” من المنطقة الشرقية قد إنسحبوا وعادوا إلى مدنهم وذويهم على حد زعمه.

واختتم حديثه مدعياً :”الآن خاصة في الأسابيع الماضية لوحظ أن هناك نسبة كبيرة من المرتزقة سواء السودان أو التشاد وكذلك من الدول الشيوعية كروسيا البيضاء التي يوجد منها مجموعة كبيرة تقدر بالمئات ومع ذلك سببنا لهم خسائر كبيرة في محور العزيزية حيث تم أسر 15 شخص وسقوط عدد من القتلى بالإضافة للإستيلاء على دبابة و 3 سيارات مسلحة فنحن لهم بالمرصاد”.

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