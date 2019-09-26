عباس في الأمم المتحدة: تنكر الولايات المتحدة لمسئولياتها أفقد عملية السلام كل مصداقية

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن”تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لمسئولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود”.

وجدد الرئيس “رفض ما يسمى بـ”صفقة القرن”، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأمريكية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى”.

وقال عباس، إن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسئولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

ورفض عباس مجددا في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وأنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

وأكد عباس أنه “من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام”، حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية. وقال عباس: إن “القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن”، مشددا على أن مسئولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة”.

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