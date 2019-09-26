غوتيريس يطالب بتوفير الدعم الكاف لمواجهة أزمة المناخ

نيويورك-العنوان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إلى توفير الدعم الكاف لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وقال غوتيريس على تويتر، “بدون موارد، لا يمكننا ببساطة تحقيق الأهداف العالمية والتصدي لحالة الطوارئ المناخية”.

وأضاف، “نحن بحاجة إلى تمويل كاف ومستدام”.

وقال الأمين العام، “لنكن أكثر طموحًا ونوفر التمويل الذي يمكِّن الأسواق من النمو، والأعمال التجارية تزدهر والناس في العيش بكرامة”.

وكان غوتيريس، قد طالب الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2016، بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، من أجل تلافي تداعيات أزمة التغير المناخي.

وجاءت تصريحات غوتيريس خلال افتتاح أعمال قمة التغير المناخي، التي تأتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 في نيويورك، يوم الإثنين.

وصرح الأمين العام أمام الحضور، وبينهم عدد من قادة دول العالم: “بطاقة المرور للمستقبل هي الوفاء بالتعهدات والالتزامات الواردة باتفاقية باريس”.

وترمي الاتفاقية من وراء خفض درجة حرارة الأرض إلى مواجهة التهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ على التنمية المستدامة.

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