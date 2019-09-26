دي مايو: سأعمل مع زملائي لإيجاد حل للوضع في ليبيا

نيويورك-العنوان

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قبل موعد انعقاد الاجتماع المشترك حول ليبيا اليوم الخميس في نيويورك إنه مستعد للعمل مع زملائه خاصة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لإيجاد حل للوضع في ليبيا.

والتقى دي مايو يوم الأربعاء مع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى والممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث بحث الاجتماع بينهم ملفات ليبيا والساحل وإيران.

ويعقد اليوم الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع مشترك حول ليبيا، برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

ويأتي الاجتماع تمهيداً للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يعلن خلال لقاء اليوم عن “مبادرة نيويورك” للوصول لحل سياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى روما قبل أيام.

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