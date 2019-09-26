أكد أن “الإخوة في تركيا مستعدون للمساندة”.. قيادي إخواني يحرض على القيام بمظاهرات في مصر

القاهرة-العنوان

أكد تسريب صوتي لمكالمة هاتفية بين أحد قياديي تنظيم الإخوان وأحد عناصره ضلوع تركيا في دعم التنظيم الإرهابي لارتكاب أعمال إرهابية.

كشفت مكالمة هاتفية بين القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا علي بطيخ، مع أحد عناصر جماعة الإخوان داخل مصر، عن عزم الجماعة تنفيذ عمل إرهابي كبير “يهز مصر” ويشعل البلاد.

وأكد أن من وصفهم بـ “الإخوة في تركيا مستعدون للمساندة والدعم”.

وطالب القيادي الإخواني، في التسجيل الصوتي، عناصر الجماعة بالنزول بكثافة والحشد للتظاهرات وتعقيد الأمور في البلاد.

كما شدد بطيخ وهو مسؤول المكتب الإداري للإخوان في مدينة 6 أكتوبر على عناصر الجماعة بعدم التواجد بالقرب من الكنائس والأديرة في مصر.

وقال، “أؤكد على التعليمات الأخيرة بخصوص يوم 27 سبتمبر، ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تماماً نحن نجهز لشيء سيزيد الأمور اشتعالا، نبشركم بعمل كبير سيهز مصر”.

وحرض بطيخ عناصر الإخوان، باستمرار المظاهرات، مطالبا شباب الإخوان بضرورة الظهور في المظاهرات والاختفاء وقت الضرورة إذا لزم الأمر.

وختم أن تعليمات جديدة ستصدر في الفترة القادمة، لعناصر الإخوان في مصر، من أجل تحقيق ما أسماه “مكتسبات جديدة” من خلال التظاهر في الشوارع، واستعادة القدرة على الحشد، بحسب زعمه.

بدوره أكد الإخواني من داخل مصر، أن الجماعة تستعد لحشد عناصرها في المحافظات للمشاركة في المظاهرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية