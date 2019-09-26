بالفيديو – بيلوتي يؤكد عقدة تورينو لـ ميلان.. ثنائية تضرب شباك دوناروما

ميلان لم يحقق الفوز خارج أرضه على تورينو منذ الفوز بنتيجة 4-2 في موسم 2012-13، وفشل في تحقيق أي فوز منذ يناير 2017 في جميع المسابقات.

الشوط الأول شهد تقدم الروسونيري بهدف من ركلة جزاء عن طريق البولندي شيشتوف بيونتيك في الدقيقة 19 تحصّل عليها رافائيل لياو.

البرتغالي لياو فشل في تعزيز تقدم ميلان في الشوط الأول وتألق الحارس المخضرم سيلفتوري سيرجيو في الزود عن مرماه في الدقيقة 23.

الشوط الأول انتهى بتقدم ميلان لكن الأمور انقلبت في الشوط الثاني الذي شهد ظهور جياكومو بونافينتورا الأول في الملاعب منذ 11 شهرا عقب عودته من الإصابة.

أندريا بيلوتي هداف تورينو نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة غالطت الحارس جانلويجي دوناروما.

هدف تم احتسابه رغم اعتراضات لاعبي ميلان بسبب المطالبة بخطأ لصالح التركي هاكان تشالهان أوجلو في بداية الهجمة، وانتهت بطرد الحارس البديل بيبي رينا وإنذار القائد أليسيو دوناروما.

وبعد 4 دقائق نجح بيلوتي من إضافة الهدف الثاني له وللتورو بمقصية مزدوجة بعد متابعة لتسديد زازا المرتدة من يد الحارس.

محاولات ميلان تواصلت في الدقائق الأخيرة ونجح سيريجو في منع هدف التعادل برأسية بيونتيك في الثواني الأخيرة من اللقاء لينتهي اللقاء بفوز الثالث وهزيمة ميلان الثالثة.

ميلان تراجع للمركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، في المقابل أصبح تورينو سادسا برصيد 9 نقاط.

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