بالفيديو – أخطاء كارثية لدفاع إشبيلية تقود إيبار لـريمونتادا في الدوري الإسباني

استفاد أصحاب الأرض من أخطاء الحارس والدفاع الأندلسي فقلبوا الطاولة على الضيوف وحصدوا الـ 3 نقاط.

تقدم إشبيلية أولا عن طريق الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 11 من انفراد تام بالمرمى.

وبعد مرور 33 دقيقة عزز أوليفر توريس من تقدم الفريق الأندلسي بهدف ثان محولا عرضية أوكامبوس في الشباك، وأنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد.

عودة أصحاب الأرض من أجل الفوز الأول بدأت بركلة جزاء عن طريق فابيان أوريلانا في الدقيقة 66.

ضغط إيبار أسفر عن هدف ثان في الدقيقة 77 بعد خطأ فادح من الحارس والدفاع أثناء خروج الأول من مرماه واصطدامه بزميله، استغلها بيدرو ليون وأسكن الكرة الشباك معلنا عن التعادل.

وقبل 8 دقائق من نهاية اللقاء سجل كوتي هدف الفوز الأول لإيبار في الدوري من ركلة حرة مباشرة.

هدف أثار غضب بسبب جولين لوبيتيجي بسبب أخطاء حارسه ودفاعه في الحائط البشري.

فوز خرج به إيبار من مثلث الهبوط رافعا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 16.

وتوقف رصيد الفريق الأندلسي عند 10 نقاط في المركز السابع متكبدا الهزيمة الثانية على التوالي عقب الخسارة مطلع الأسبوع من ريال مدريد.

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