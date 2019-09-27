وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك

على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس 26 سبتمبر الجاري، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، وذلك لاستعراض آخر مُستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سُبل تسوية الأزمة في ليبيا.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري استعرض في كلمته مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر ٢٠١٧ وتعالج كافة عناصر الأزمة الليبية، مؤكدا أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

وفي هذا السياق، رحب الوزير شكري بالموقف المسئول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسي، ودعا سائر الأطراف للتحلي بنفس روح المسئولية، وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع دعم جهود الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الموارد في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من استعادة السيطرة على بلاده ومقدراته وموارده.

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