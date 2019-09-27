إدارة ترامب تعتزم خفض عدد اللاجئين إلى الولايات المتحدة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض العدد المستهدف للأشخاص الذين يتم منحهم حق اللجوء في الولايات المتحدة إلى 18 ألفا فقط خلال العام المقبل، وهو ما يمثل مجرد 60% من العدد الذي تم قبوله العام الماضي.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد جعلت ذلك الهدف في عام 2016، وهو العام الأخير لها في الحكم، عند 110 آلاف لاجئ.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى، الخميس إن ذلك السقف الجديد سيسمح للحكومة بالتركيز على معالجة القضايا على الحدود الجنوبية، التي وصفها بأنها تمثل “أزمة”.

وستركز الإدارة الأمريكية على أولئك الذين يفرون من الاضطهاد الديني ومواطني العراق الذين ساعدوا الجيش الأمريكي في ذلك البلد. ومن أمريكا الوسطى، ستمسح الولايات المتحدة بقبول 1500 لاجئ.

وسيكون هذا الرقم الجديد، إن تحقق، أقل عدد على الإطلاق في العصر الحديث.

وقال البيت الأبيض إنه يركز على إبقاء اللاجئين في مناطقهم الأصلية.

وذكر مسئول أن الولايات المتحدة غارقة في طلبات اللجوء ولديها تراكم ما يقرب من مليون حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل الحد من الهجرة، وخاصة الهجرة غير الشرعية، ركيزة لرئاسته ومن بين العناصر الأساسية في حملته الانتخابية في عام 2016.

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