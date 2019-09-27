حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.. عودة الكرة التي نعرفها

يوفنتوس وإنتر فازا وكلاهما يُزيد من قوته قبل مواجهة السادس من أكتوبر في صراع الصدارة، أما البقية سقطوا في فخ الخسارة وأتالانتا هو أكبر المستفيدين.

يعرض لكم أبرز ما جاء في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

نجح إنتر في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول 5 مباريات ليصبح كونتي أول مدرب يفوز مع النيراتزوري في أول 5 مباريات بالدوري الإيطالي.

كونتي استعان بخبرات قائده سمير هاندانوفيتش الذي تألق أمام هجوم لاتسيو في أكثر من لقطة.

الإيطالي أكسّب إنتر ثقة الفوز حتى ولو لم يكن الفريق الأفضل فنيا في أغلب لحظات المباراة، على العكس تخبط لاتسيو في ظل غياب مهاجم تشيرو إيموبيلي ورغم محاولات خواكين كوريا إلا أنها لم تسفر عن شيء في النهاية.

لا زال يوفنتوس يعاني دفاعيا رغم قلب تأخره إلى فوز على بريشيا 2-1 الذي كان بمثابة خصم عنيد أمام السيدة العجوز.

ظهور ماريو بالوتيلي الأول لم يكن سهلا على دفاع يوفنتوس رغم أنه لم يكن الأبرز أمام مرمى البيانكونيري.

وهنا خبرات لاعبي يوفنتوس تسهل دائما مهمة الفوز، خاصة مع غياب الفريق سواء للإصابة أو راحة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ساري غيّر أفكاره في تلك المباراة وتخلى عن 4-3-3، وخاض المباراة بخطة 4-3-1-2 لكن باولو ديبالا لم يظهر بالشكل المطلوب الذي يجعله منافسا رئيسيا في هجوم الفريق حتى الآن.

يواصل الفريق الصقلي في الاستفادة من صفقات الصيف الحالي والتي مزجت بين الخبرات والشباب في الدوري الإيطالي.

فوز ثالث على التوالي وخط وسط قوي وهجوم متنوع رغم إصابة مهاجمه الأساسي ليوناردو بافوليتي إلا أن كتيبة رولاندو ماران تعرف كيفية خطف النقاط الثلاثة.

هذا حدث أمام نابولي، البارتينوبي بقيادة أنشيلوتي حاول الاعتماد على نظام المداورة إلا أنها فشلت رغم كرتي دريس ميرتينز في القائم والعارضة، ليخسر بهدف مقابل لا شيء.

قد يُكمل كالياري موسم جيد تحت قيادة مدرب خبير في إيطاليا وينجح في التأهل لأحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل إذا واصل على الأقل على هذا النهج.

يدفع روما ثمن التخلي عن كوستاس مانولاس دون تعويض الفريق بمدافع يساويه في القوة أو أفضل منه على الأقل.

“ترقيع” خط الدفاع سيمثل رعبا للبرتغالي باولو فونسيكا حتى يناير المقبل، المشكلة ليست في الأطراف بل في قلبي الدفاع.

ظهور كريس سمولينج الأول مع الذئاب جاء خافتا بخسارة أمام أتالانتا بنتيجة 2-0.

نيراتزوري بيرجامو نجح في الفوز والوصول للنقطة العاشرة كأفضل بداية له منذ 8 سنوات.

رغم تطور الأداء وتنوعه بعض الشيء إلا أن ميلان لم يصل إلى معادلة تقديم أداء جيد والفوز، الفريق يسقط دائما في “توهان لحظي” يُكلفه دائما الخسارة.

تورينو استغل تلك الدقائق وسجل هدفين في 4 دقائق لينتصر 2-1 ويخرج والتر ماتزاري من سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

جيامباولو مدرب ميلان يرى أن الفريق يتطور لكن المشكلة تظل مستمرة.

نجح الفيولا عن طريق ريبيري وكييزا في تحقيق أول فوز، خسارتين ثم تعادلين وانتصار أمام سامبدوريا المترنح رفقة دي فرانشيسكو.

البنفسجي فاز وتنفس مونتيلا الصعداء خاصة بعد تزايد المطالبات برحيله، إلا أن سوق الانتقالات التي أبرمها الفريق في الأيام الأخيرة تضع له عذرا على البداية البطيئة والتي ستقوده لاحقا لتسريع عجلة الفريق محليا مع انسجام العناصر الجديدة.

ما يميز الموسم الحالي أن الوافدين الجدد للدوري الإيطالي لا يهابون الكبار، بريشيا يهاجم أمام يوفنتوس ويحرجه، ويعرف الفوز على الأخرين.

ليتشي رغم الهزيمة الثقيلة من إنتر ثم نابولي يقف على أقدامه سريعا، هيلاس فيرونا قد يكون الأقل حظا بينهم لكنه يمتلك الأدوات التي تمكنه من البقاء.

الأهم أن الـ 3 فرق خارج مراكز الهبوط الأخيرة بعد مرور 5 جولات، وعليهم استثمار البداية الجيدة.

والبداية مع دوفان زاباتا وهدفه الصاروخي في شباك روما.

كذلك هدف كييزا في شباك سامبدوريا من مرتدة سريعة، أو هدف بيلوتي من تسديدة قوية غالطت جانلويجي دوناروما.

أما عن

وأخيرا اختيار

الجولة السادسة تشهد مواجهات متوازنة للكبار منها خروج إنتر للقاء سامبدوريا الطامح للخروج من كابوس النتائج السلبية، ونابولي يستضيف بريشيا، ويوفنتوس يستضيف سبال قبل المواجهات الأوروبية.

وميلان في سان سيرو أمام فينتشيزو مونتيلا مدرب فيورنتينا وكلاهما يرغب بشدة في الفوز.

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