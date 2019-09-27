المسمارى: قوات تركية تقاتل مع عصابات الإرهاب ضد الجيش الليبى

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن هناك قوات تركية على الأرض فى ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش فى معركة طرابلس، مشددًا على ضرورة تأييد المجتمع الدولى للجيش الوطنى الليبى فى معركته ضد الإرهاب.

أضاف، فى تصريحات لقناة “سكاى نيوز” الإخبارية، أن ضباطًا أتراكًا يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات الإرهابية فى ليبيا، مضيفًا: “قدمنا أدلة عدة على التدخل التركى والقطرى فى معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولى أن يقول كلمته”.

وقال المسمارى: “نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب فى ليبيا يهدد الأمن العالمي”، مضيفًا: “نحن فى مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، على المجتمع الدولى تأييد الجيش الوطنى الليبى فى المعركة على الإرهاب”.

وعبَّر المسارى عن أمله فى أن يؤكد اجتماع نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة الفصل بين المسار السياسى فى ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات، مؤكدا ضرورة وضع توصيف حقيقى للوضع فى ليبيا.

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