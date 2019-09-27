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المحاسبة الليبي يرأس المجموعة الإفريقية الناطقة بالعربية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

تواصلت صباح هذا أمس الخميس بالعاصمة الروسية موسكو أشغال الجمعية العامة الثالثة والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي . و قد خصصت الجلسة الصباحية الأولى لمناقشة الموضوع الفني للاجتماع وعقب عرض تجارب الاجهزة الأعضاء في هذا المجال تم الانتقال إلى عرض التقارير الإدارية والاجرائية للجان المنبثقة عن المنظمة .

وعلى هامش الاجتماعات عقد اجتماع طارئ للمجموعة الافريقية الناطقة بالعربية حيث تم النظر في أهمية تفعيل هذه المجموعة والمحافظة عليها دون الانصهار في المجموعات اللغوية الأخرى ، وبعد النقاش المستفيض بين رؤساء الأجهزة الأعضاء في المجموعة تم التوافق على اختيار ديوان المحاسبة الليبي أمين عام لهذه المجموعة .

يشار إلى أن أعمال الجمعية العامة للمنظمة تختم أعمالها اليوم الجمعة  باعتماد إعلان موسكو حول الرقابة المالية والمحاسبة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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