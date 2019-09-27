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قراءة في خطاب السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

قراءة في خطاب السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة … بقلم / محمد الامين

السراج ذهب كالمُكلَّف بمهمة وليس كممثل حكومة وطنية.وتلا خطابا لم يكتبه وربّما لم يكن يعلم حتى بفحواه أو شارك في صياغة أفكاره.. فأحرق نفسه وعزل من تركهم خلفه في العاصمة عندما قال تصريحا ما كان يمكن للتلميح أن يغني عنه.ففي العرف الدبلوماسي ليس كل ما يُعرفُ يُقال.. وليس التصريح بالمكنونات محمودا دائما، فأنت في محفل أممي ولست في جلسة فضفضة خاصة أو أمام جماعة من مؤيديك أو أنصارك..فتحول من مدافع عن وجهة نظر مهما كان اختلافنا معها، إلى ردّاحٍ يهاجم هذا ويناكف ذاك،، ولم ينجُ من خطابه جارٌ بعيدٌ ولا قريب..

القضية الليبية التي أخذها معه السراج كما يزعم، معضلة بالغة التعقيد تقتضي عدم إهدار أية فرصة وعدم خسارة أي ورقة يمكن أن تسمح باختراق لفائدة مشروع السلام وحقن الدماء.. مشروع الأمم المتحدة وهيئاتها كالجمعية العامة ومجلس الآمن وغيرهما، في ليبيا، هو مشروع صناعة سلام، بأية طريقة وبأية شروط، لأن المهم هو نزع الفتيل، وحقن الدماء، وهذا الأمر للأسف ليس مرهونا بإرادة الليبيين، ولا بكراسي ومصادح وأروقة المنظمة الأممية، بل بعواصم ودول تدافع عن مصالحها في وقت قعدنا نحن عن الدفاع عن مصالحنا، وعجزنا عن حقن دمائنا، وتحوّل شأننا ومصيرنا إلى دول أخرى غيرنا..

ولأن القيم في مجتمع السياسة لا تعني الشيء الكثير، فإن مزايا وقف الحرب وإنقاذ الأرواح والمقدرات تملي على السياسي أن يتحلّى بالواقعية ويتعامل مع النتائج وليس أن يعقد الطريق نحو الحل ويتصلّب ويتعصّب ويتحول إلى معوّق أو معرقل أو أن يعادي هذا ويشتم ذاك وهو يعلم علم اليقين أنه لا غنى عن محاورة الخصم ومفاوضته ولا مهرب من تواجد الجوار والدول المؤثرة في كل مشروع سلام أو محادثات..

لم يحسن رئيس حكومة مجلس الصخيرات التعامل مع زخم القضية وأهمية الحدث ولم يستفد من التعاطف الدولي مع بلده، ولم يفهم أن الجمعية العامة هيئة لصنع اللوبيات وجمع المناصرين الدوليين المؤثرين، وهو امر فشل فيه السراج بامتياز لأنه يشترط فيه حسن اللعب على التناقضات الدولية وحسن التموقع وسط الفرقاء باختلاف مصالحهم ودوافعهم للاستفادة منها واستثمارها لمصلحة القضية الوطنية..

السراج عزل نفسه وسيزداد عزلة لان المجتمع الدولي يعلم أكثر مما يعلمه السراج من أمر ليبيا.. والمجتمع الدولي يحتاج من هم اكثر منه دبلوماسية وواقعية سياسية.

علّة الأمر من الأصل هو أن السراج لم يذهب للبحث عن ثقب في جدار الأزمة كسياسي مسئول مسلح بأسلوب يخدم هدفه وقضيته، لكنه ذهب لمجرد الخطابة ونقل وجهة نظر متشددة للحل فألّب كثيرين ضده من حيث لا يدري.. وهذا دأبُ الساسة الهواة المرتهنين غير المالكين لقرارهم عبر الأزمان وعبر العصور.. يتفنّنون في إهدار الفرص ويتقاعسون عن استثمار اللحظة ثم يلقون باللائمة على الغير..

وللحديث بقية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • .السراج هو المتحدث الرسمى باسم المليشيات الارهابية ومهما فعل ففى النهاية سيقتلوه كما فعلوا مع كل من حاول ارضاؤهم فجعجعة الاخوان الارهابية هى من قتلت السادات فى يوم احتفاله بالنصر على اسرائيل مع انه هو من اخرجهم من السجون واعطاهم الحرية فى العمل لعمل توازن مع التيار الاشتراكى عقب انتفاضة 18 و 19 يناير 1977 وسيطرت الجماعات الارهابية التى تتاجر بالاسلام على اتحادات الطلابية والنقابات وطمعوا فى السلطة وقتلوا السادات ومن قبلها حاولوا قتل عبدالناصر فوضعهم فى السجون واستراح منهم الجميع وعندما طلبوا منه ان يحاربوا معه اسرائيل عقب نكسة 1967 قال لهم ان اليهود افضل منكم خليكم فى السجون .والسراج لم يتعلم مم التاريخ فمهما فعل وجعل خده مداس فسيقتل على يديهم ولا حل فى ليبيا الا بالتخلص من الخوان فهم من شر ما خلق فهم يهود من حيث المعاملات حيث اعترف الصادق الغريانى بانه تلقى علومه الاسلامية على يد يهودى ونجد ان من يمول القنوات التى تهاجم الجيش الوطن الليبى هى قطر الصهيونية ويشرف على هذه القنوات الصهيونى عزمى بشارة وهدف هذه القنوات نشر الفوضى فى ليبيا وغيرها من الدول العربية سياسة اسرائيل فى المنطقة فرق تسد لهذا راينا اشادة من نتنياهو بدور قطر القذر فى دعم الانقسام الفلسطينى وهدم الدور المصرى للمصالحة بين فتح وحماس .والسراج جزء من المشروع الصهيونى فى المنطقة وجدت فيه القوى الاستعمارية فيه ضالتها لفرضه على الشعب الليبى مع انه مكروه من الجميع والتوافق على رفضه من جميع الاطراف عكس المطلوب باختيار شخصية وطنية قريبة من الحميع تبنى ولا تهدم تقرب ولا تبعد الليبيين يحقق مصالح ليبيا بدلا من مصالح تركيا وقطرائيل وايطاليا وبربطانبا التى تطمع فى نهب ثروات الليبيين

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    • يامحمد الأمين أين كنت لما فى 2014 لما إنقلب حفتر على الدولة أين أنت من قفل الحقول وتجويع الليبيين وبرقة ترابها حامى أين أنت من رافعى المكانس وتشكيل لجنة فبرابر والاتيان ببرلمان أزلام دمر درنة وبنغازى واليوم تدمر طرابلس فأين أنت من السلام.وهل بنغازى اليوم منزوعة السلاح هل فروخ القرمطى حلاوته ليس لهم مؤسسة إستثمار بيع ليبيا خردة وهل فبراير قامت لاجل تكميم الأفواه للمسؤلين وخطف سرقيوه وأولياء الدم والثأرات

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