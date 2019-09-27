زلزال إسطنبول يخلف 34مصابا وألحق الضرر بـ473 منزلا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنّ الزلزال الذي وقع في إسطنبول أمس الخميس ألحق الضرر بـ 473 منزلاً، وأصاب 34 مواطنًا تركيا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أوقطاي في رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد) بإسطنبول، أوضح أنّ 34 مواطنا تركيا أصيبوا جراء الزلزال، غادر 24 منهم المستشفى.

وأشار أوقطاي إلى تسجيل “أفاد” لـ 188 هزة ارتدادية كان أشدها بقوة 1ر4 درجة بعد الزلزال.

كان زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مدينة إسطنبول التركية أمس الخميس، وذلك بعد يومين من زلزال آخر بقوة 6ر4 درجة.

ونقلت “الأناضول” عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أن مركز الزلزال كان على عمق 9ر6 كيلومتر في بحر مرمرة، قبالة سواحل قضاء سيليفري بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

وقال معهد قنديلي لرصد الزلازل وأبحاثها إن الزلزال تلاه عدة توابع قوية.

وأظهرت لقطات بثتها محطة “تي آر تي” مئذنة منهارة في منطقة غازي عثمان باشا وأشخاص مذعورون يهرعون إلى الشوارع.

وأضافت المحطة أنه جرى إخلاء المدارس وهناك انقطاعات مؤقتة في خطوط الهواتف.

وسبق أن شهدت تركيا زلازل مدمرة في الماضي، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا