انفجار عنيف وسط طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

هز انفجار عنيف وسط العاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة، وسُمع دوي الانفجار في مناطق عديدة من المدينة.

وقال سكان إن الانفجار ناجم عن قصف جوي من قبل طائرة حربية سُمع صوت تحليقها قبل دقائق من وقوع الانفجار، الذي استهدف موقعًا محاذيًا لما يعرف بـ«مصيف السندباد»، المجاور لمجمع «ذات العماد» الإداري.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية صورًا للموقع الذي استهدفه القصف، وقال عدد من المدونين، إنه مقر لكتيبة «النواصي»، وهي إحدى المجموعات المسلحة الرئيسية في مدينة طرابلس، وهو ما أكده في وقت لاحق المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، غير أنه لم يتسنَ الحصول على معلومات مؤكدة من مصدر رسمي أو مستقل بالخصوص.

وتظهر الصور المتداولة عمودًا من الدخان الكثيف يتصاعد من المكان الذي استهدفه القصف.

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