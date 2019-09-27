لافروف: ليبيا أصبحت ملاذا للإرهابيين

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في ليبيا التي أصبحت معقلا للإرهابيين بنتيجة الفوضى عقب تدخل الناتو يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول إفريقية.

لافروف قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا أمس الخميس وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم” إن التدخل العسكري الذي شنه الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال إفريقيا وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة.

وتابع لافروف قائلا:” إن ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل”.

وأكد أن أمن دول غرب ووسط إفريقيا بات مهددا وأمن دول أوروبا الجنوبية أيضا.

وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن بلاده مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.

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