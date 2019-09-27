المرشح لانتخابات تونس الرئاسية قيس سعيد يؤيد الإفراج عن منافسه القروي

قال المرشح الرئاسي التونسي المحامي قيس سعيِّد إنه يتمنى الإفراج عن منافسه رجل الأعمال نبيل القروي الموقوفف فيما تقترب الدورة الثانية من الانتخابات المقررة منتصف تشرين أكتوبر.

وقال في مقابلة بثها مساء الخميس التليفزيون الوطني “الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (…) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً”.

في 15 سبتمبر، تصدّر قيس سعيِّد، الباحث الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4 في المئة من الأصوات.

وحل القروي ثانيا بحصوله على 15.6% من الأصوات بعد عدة حملات تبرع نقلتها قناة التليفزيون التابعة له، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه “قوية”، وأثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء. ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين في أكتوبر، شرط أن يتمكنا من المشاركة. وطلبت الهيئة المسئـولة عن تنظيم الانتخابات وهيئة البث من المحكمة السماح للقروي بالمشاركة لكنها لم تعطِ رداً بعد. وقال التليفزيون الوطني إنه مستعد لتنظيم النقاش في السجن إذا لزم الأمر. وقال سعيِّد إنه “غير مسئـول عن هذا الوضع”. وأضاف “ليس لدي قنوات تليـفزيونية أوأموال”، في إشارة إلى قناة “نسمة” التابعة للقروي والتي تصدرت حملته. ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية. وينتظر صدور قرار بشأن الإفراج المحتمل عن القروي الأسبوع المقبل.

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