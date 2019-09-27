في عيد ميلاده الـ43 .. تذكر حكاية حادث توتي الذي أغلق شوارع روما

يحتفل توتي اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ 43 وقد علق حذاءه بعد سنوات طويلة من العطاء.

وبهذه المناسبة، يعيد نشر حكاية ذلك الحادث، الذي تسبب في إغلاق شوارع روما.

في ليلة من الليالي كان فرانشيسكو توتي في قمة سعادته، ولما لا بعد أن حقق السكوديتو مع معشوقه روما، وأعاد الذئاب لتسيد إيطاليا بعد 18 عاما من الغياب.

لم يكن بمقدور أحد في تلك الفترة من بداية الألفية الثانية أن يفكر في معاداة توتي وهو يعلم بما يملك من شعبية تفوق ما يملك الحزب الديموقراطي الحاكم في البلاد.

توتي استقل سيارته رفقة صديقته ماريا مياتزا وتولت هي القيادة ليحتفلا معا باللقب، ولكن سريعا ما تغيرت الأجواء الإحتفالية حين خرجت السيارة عن مسارها وتعرضت لحادث طفيف مع سيارة أخرى لم يؤذهما ولكنه أصاب السيارتين ببعض الأضرار.

الشرطة حضرت سريعا وأعادوا السيارة للطريق، لكن الجمهور كان أسرع في حضوره لملامسة نجمهم عن قرب.

توتي لم يكن نجما لدى جمهور روما فقط في ذلك الوقت، إنما كان الملك المتوج على عرش الكرة في إيطاليا كلها ولم تكن تمريرته الساحرة بالكعب في نهائي يورو 2000 بعيدة عن الأذهان.

حين أرسل الكرة إلى جيانلوكا بيسوتو والذي مررها بدوره نحو ماركو ديلفيكيو ليسكنها شباك فرنسا معلنا عن تقدم الطليان، ورغم أن الفرحة لم تدم بما أن سيلفيان ويلتورد أدرك التعادل للديوك قبل 20 ثانية من النهاية ليضيع الحلم على توتي ورفاقه، إلا أن جمهور إيطاليا لم يكن قد نسى مجهودات توتي.

الجمهور التف حول توتي ليلتقط الصور التذكارية معه واستمرت الشرطة في محاولاتها لإخراج توتي بين تلك الجموع لإنهاء الإجراءات القانونية معه بخصوص الحادث.

وهكذا استمر الحال نحو ساعة ونصف أصيب فيها طريق “كريستوفر كولومبو” بالشلل التام، وفي النهاية قررت الشرطة إغلاق الشارع تماما حتى ينجحوا في تفريق الجمهور ثم أطلقوا سراح توتي ليرحل مع صديقته في سيارتهما.

18عاما مرت على هذا الحادث في 2001 وتغير الحال، فروما لم يعد زعيما على إيطاليا وإن بقي بين كبارها وتوتي لم يعد نجم إيطاليا الأول ولا حتى بين أعضاء المنتخب.

لكن ثمة شيء واحد فقط باقي لا يتغير. توتي هو ملك روما وفي عيد ميلاده يكون الاحتفال في المدينة بأكملها لا فقط في منزله.

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